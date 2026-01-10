Virtus entella-Monza è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 16 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 37 punti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Virtus entella-Monza si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Monza è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Virtus entella-Monza in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Monza
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Mario Perri
Virtus entella-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
