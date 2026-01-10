Partita valevole per la 19a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Virtus entella-Monza è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 16 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 37 punti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.

Virtus entella-Monza si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Monza è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Virtus entella-Monza in tv o in streaming

Virtus entella-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Virtus entella-Monza sarà inserito un'ora prima del match.