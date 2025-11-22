Partita valevole per la 13a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Virtus entella-Palermo è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 14 punti e il Palermo che invece è al 6° posto in classifica con 19 punti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 5 reti.

Il Palermo ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 4 reti.

Virtus entella-Palermo si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Palermo è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Virtus entella-Palermo in tv o in streaming

Virtus entella-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Virtus entella-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.