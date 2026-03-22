Partita valevole per la 32a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Virtus entella-Reggiana è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 31 punti e la Reggiana che invece è al 18° posto in classifica con 30 punti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 45. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 7 reti.

La Reggiana ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 6 reti.

Virtus entella-Reggiana si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Reggiana è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Virtus entella-Reggiana in tv o in streaming

Partita : Virtus entella-Reggiana

: Virtus entella-Reggiana Data : domenica 22 marzo 2026

: domenica 22 marzo 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Chiavari

: Chiavari Stadio : Stadio Enrico Sannazzari

: Stadio Enrico Sannazzari Arbitro: Simone Sozza

Virtus entella-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Sarà possibile seguire la diretta live di Virtus entella-Reggiana su Virgilio Sport: Virtus entella-Reggiana.