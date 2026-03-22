Virtus entella-Reggiana è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 31 punti e la Reggiana che invece è al 18° posto in classifica con 30 punti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 45. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 7 reti.
La Reggiana ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 6 reti.
Virtus entella-Reggiana si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Reggiana è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Virtus entella-Reggiana in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Reggiana
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Simone Sozza
Virtus entella-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Sarà possibile seguire la diretta live di Virtus entella-Reggiana su Virgilio Sport: Virtus entella-Reggiana.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Virtus Entella - Reggiana?
- La gara tra Virtus Entella e Reggiana si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Virtus Entella - Reggiana?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Virtus Entella - Reggiana sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Virtus Entella - Reggiana?
- La partita si gioca a Chiavari
- In che stadio si gioca Virtus Entella - Reggiana?
- Stadio Stadio Enrico Sannazzari
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Virtus Entella è Andrea Tiritiello con 7 gol, mentre il capocannoniere della Reggiana è Manolo Portanova con 6 gol
- Chi trasmette la partita Virtus Entella - Reggiana?
- La partita tra Virtus Entella e Reggiana verrà trasmessa da DAZN