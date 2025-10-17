Virtus entella-Sampdoria è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus entella che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 6 punti e la Sampdoria che invece è al 18° posto in classifica con 5 punti.
La Virtus entella ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 2 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicholas Ioannou con 2 reti.
Virtus entella-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Sampdoria è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Virtus entella-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Sampdoria
- Data: venerdì 17 ottobre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Marco Di Bello
Virtus entella-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 17-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Virtus entella - Sampdoria?
- La gara tra Virtus entella e Sampdoria si giocherà venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Virtus entella - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Virtus entella - Sampdoria sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Virtus entella - Sampdoria?
- La partita si gioca a Chiavari
- In che stadio si gioca Virtus entella - Sampdoria?
- Stadio Stadio Enrico Sannazzari
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Virtus entella è Andrea Tiritiello con 2 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Nicholas Ioannou con 2 gol
- Chi trasmette la partita Virtus entella - Sampdoria?
- La partita tra Virtus entella e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN