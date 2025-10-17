Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Virtus entella-Sampdoria è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus entella che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 6 punti e la Sampdoria che invece è al 18° posto in classifica con 5 punti.

La Virtus entella ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 2 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicholas Ioannou con 2 reti.

Virtus entella-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Sampdoria è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Virtus entella-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Virtus entella-Sampdoria

: Virtus entella-Sampdoria Data : venerdì 17 ottobre 2025

: venerdì 17 ottobre 2025 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Chiavari

: Chiavari Stadio : Stadio Enrico Sannazzari

: Stadio Enrico Sannazzari Arbitro: Marco Di Bello

Virtus entella-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 17-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Virtus entella-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.