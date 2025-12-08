Virtus entella-Spezia è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 15 punti e lo Spezia che invece è al 19° posto in classifica con 11 punti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.
Virtus entella-Spezia si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Spezia è il signor . Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia.
Dove vedere Virtus entella-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Spezia
- Data: lunedì 8 dicembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro:
Virtus entella-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Virtus Entella - Spezia?
- La gara tra Virtus Entella e Spezia si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Virtus Entella - Spezia sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Virtus Entella - Spezia?
- La partita si gioca a Chiavari
- In che stadio si gioca Virtus Entella - Spezia?
- Stadio Stadio Enrico Sannazzari
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Virtus Entella è Andrea Tiritiello con 6 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Gianluca Lapadula con 3 gol
- Chi trasmette la partita Virtus Entella - Spezia?
- La partita tra Virtus Entella e Spezia verrà trasmessa da DAZN