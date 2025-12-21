Virtus entella-Sudtirol è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Virtus Entella che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 15 punti e Sudtirol che invece è al 15° posto in classifica con 15 punti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.
Virtus entella-Sudtirol si gioca allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari; arbitro di Virtus entella - Sudtirol è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 39 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Virtus entella-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Virtus entella-Sudtirol
- Data: domenica 21 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Chiavari
- Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
- Arbitro: Luca Massimi
Virtus entella-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Virtus entella-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
