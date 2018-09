Dovizioso analizza il duello con Marquez

Andrea Dovizioso analizza il suo secondo posto ad Aragon, al termine di uno splendido duello con Marc Marquez. "Il momento indimenticabile? La lotta in tre, tra l'altro con Marquez e Iannone, che non sono due piloti facilmente gestibili".

L'analisi del duello con Marquez: "E' stata strana questa lotta, abbiamo due moto opposte e anche due stili di guida diversi. E poi lui ha usato la gomma morbida e noi la dura. La morbida calava a destra, mentre a sinistra calavamo noi. Questi tre mix di aspetti rendevano la lotta veramente strana, giravamo piano. E' una pista in cui lui riusciva a fare cambi di manovra e combattimenti in pochi metri, mentre la nostra moto non è così. La Honda è molto agile, e noi non riuscivamo a gestire la lotta curva per curva, metro per metro. Eravamo più veloci in due o tre punti ma non bastava, non riuscivo ad aggredirlo. Nel finale ha fatto due giri veloci e non avevo possibilità di prenderlo".

SPORTAL.IT | 23-09-2018 15:35