Dovizioso ancora seccato con Petrucci

Andrea Dovizioso parla dopo il Gran Premio di Aragon, chiuso al settimo posto. Il forlivese torna in primo luogo sulla polemica del sabato con Petrucci: “Io credo di aver rispettato e fatto di più per Danilo e per questo credo che quanto ha fatto in qualifica sia stato fuori luogo, ma chiudiamo il discorso”.

Per quanto riguarda la gara: “Abbiamo ottenuto il massimo, partendo così indietro è dura e non avevamo molta velocità, Purtroppo la media non ha funzionato bene con queste temperature leggermente più alte e forse le soft potevano andare meglio, ma abbiamo dei dati da studiare per la prossima gara ed è importante. Soprattutto al mattino presto le gomme morbide si distruggono per il freddo e noi non riusciamo a lavorare e così abbiamo perso dei turni di lavoro: dobbiamo superare questo limite”.

“Ero davvero lento in alcune curve, non potevo lottare con Morbidelli e Nakagami, ma se riusciremo a lavorare in tutti i turni potremo avere più margine degli altri visto che Suzuki, Yamaha e pure Honda sono andate forte mentre noi possiamo recuperare. Il mondiale? Non me la gioco alla stragrande, ma le chance ci sono”.

OMNISPORT | 18-10-2020 17:38