Dovizioso: "Aragon mi ha ricaricato"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso scalpita in vista del Gran Premio della Thailandia: "L'anno scorso abbiamo portato a termine un fantastico weekend a Buriram e speriamo di iniziare bene fin dal venerdì, anche se in Thailandia il fattore meteo gioca sempre un ruolo importante e dovremo essere bravi ad interpretarlo".

"Avevo bisogno del podio ad Aragon per dimostrare che il lavoro che stiamo facendo è corretto – continua – ed affrontare queste ultime cinque gare con maggiore fiducia. Durante tutto il weekend in Spagna abbiamo dei fatto piccoli passi che ci hanno aiutato a mettere a posto il set up per la gara e questo deve essere il nostro obiettivo di ogni gran premio".

SPORTAL.IT | 02-10-2019 11:49