Dovizioso batte Marquez in volata. Grande rimonta di Valentino Rossi

Andrea Dovizioso vince il primo Gran Premio di MotoGp della stagione in Qatar. Il centauro della Ducatidoma dopo un gran duello negli ultimi giri il campione del mondo Marquez, secondo, terzo posto per Crutchlow. Quarta la Suzuki di Rins, grande rimonta per Valentino Rossi, quinto e primo delle Yamaha. Sesto Petrucci, settimo Viñales.

Subito colpo di scena in avvio, la Yamaha di Quartararo fuma, e lui è costretto a partire dalla pit lane. Scatta bene Dovizioso in partenza, male il poleman Viñales che scivola fino all’ottavo posto. Tiene Marquez che duella con Miller, Valentino Rossi è decimo e tallona Petrucci, anche lui in ritardo.

I big in pista non forzano e risparmiano le gomme, Dovizioso detta il ritmo seguito da Marquez, Crutchlow, Rins e Petrucci. In grande difficoltà le Yamaha, a cominciare da Viñales che dopo l’exploit di sabato fa fatica. Davanti Rins prova a insidiare Marquez e Dovizioso, prende la testa al settimo giro ma viene subito rintuzzato.

Alla nona tornata si forma un quartetto composto da Dovizioso, Marquez, Petrucci e Rins. Gli altri perdono terreno, a cominciare dalle Yamaha di Viñales, Morbidelli e Rossi. Sfortunato Bagnaia, costretto al ritiro dopo aver perso un’ala.

A sei giri dalla fine Valentino passa Viñales e poi Mir, prendendosi la sesta posizione alla spalle di Petrucci, sopravanzato da Crutchlow. Davanti c’è il trio Dovizioso-Rins-Marquez.

Dovizioso e Marquez continuano a studiarsi, dietro Rossi sopravanza Petrucci e si porta a un quinto posto quasi miracoloso dopo le premesse di sabato.

A due giri dalla fine Dovizioso va largo e Marquez passa al comando: il ducatista si mette alle costole del catalano, il duello per la vittoria è tra loro due. All’inizio dell’ultimo giro Dovizioso si riporta al comando, Marquez è subito dietro, insidioso: i due si sorpassano e risorpassano più volte, nel finale il forlivese all’ultima curva incrocia e batte in volata il campione del mondo.

Ordine di arrivo (primi dieci)

1 A. DOVIZIOSO 42:36.902

2 M. MARQUEZ +0.023

3 C. CRUTCHLOW +0.320

4 A. RINS +0.457

5 V. ROSSI +0.600

6 D. PETRUCCI +2.320

7 M. VIÑALES +2.481

8 J. MIR +5.088

9 T. NAKAGAMI +7.406

10 A. ESPARGARO +9.63

SPORTAL.IT | 10-03-2019 18:55