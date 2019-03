Dovizioso: "Bene ma così non basta"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso a Sky ha analizzato il terzo posto ottenuto a Rio Hondo. "Dal punto di vista delle aspettative siamo stracontenti. Ma non sono contento di come è andata la gara, le gomme non le sentivo bene. E' stato bravo Valentino, io volevo fare una cosa diversa, ma mi è calata troppo la gomma nel finale. Marc di un altro livello".

"Non riuscivo a staccare Valentino, se avessi spinto prima l'avrei pagata dopo. Quando non ci si può giocare la vittoria è fondamentale arrivare a podio. Non siamo troppo contenti se vogliamo andare a giocarci il campionato, per quello dobbiamo fare qualcosa di più, così non basta".

SPORTAL.IT | 31-03-2019 21:15