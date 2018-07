Dovizioso, continua l'incognita gomme

Andrea Dovizioso è in cerca di riscatto dopo le cadute a Jerez, Le Mans e a Barcellona.

La Ducati, però, non ha mai avuto un feeling particolare con il circuito del Sachsenring: “Questa stagione è diversa dalle altre, quest’anno siamo messi meglio rispetto al 2017. Il vero problema è che abbiamo fatto degli errori. Penso che potremo essere competitivi anche in Germania”.

“La nostra forza è l’accelerazione – ha dichiarato in conferenza stampa – ma in questo circuito ci sono molte curve, quindi non sarà semplice. Dobbiamo continuare a lavorare sulla gestione delle gomme, non abbiamo ancora l’assetto ideale”.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 19:10