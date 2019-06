Dovizioso: "Così non va bene"

Se Danilo Petrucci è il ritratto della felicità dopo il Mugello, Andrea Dovizioso è quello della delusione. "Sono deluso per la terza posizione perché qui avevamo bisogno di più punti. Ma sono contento per Petrucci, meritava questa vittoria – sono le parole del ducatista -. Si è impegnato tantissimo e sono felice per lui e per tutta la Ducati".

I problemi incontrati in gara: "E' stata una gara difficile, ci è mancato il grip a causa delle temperature alte. Infatti penso che tutti abbiano faticato con queste condizioni Sono deluso per il terzo posto ma devo essere contento per aver lottato per la vittoria dall'inizio fino alla fine della gara".

SPORTAL.IT | 02-06-2019 15:47