Dovizioso critica Lorenzo: "Sbaglia approccio"

Andrea Dovizioso ha analizzato le difficoltà di Jorge Lorenzo in Ducati. "Essere forti nella MotoGp odierna è molto difficile perché ci sono più aspetti da considerare", sono le parole del forlivese riportate da Autosport.

"Non voglio entrare troppo nei dettagli, ma Jorge era abituato ad utilizzare un tipo di moto e aveva idee molto chiare su come guidare e su come lavorarci. Ma questo tipo di approccio non funziona in Ducati".

"Lorenzo contina ad essere un grande campione. Lo era e lo è ancora. Ma i risultati non possono essere sempre ottenuti nella stessa maniera. In ogni situazione, devi essere mentalmente più aperto e adattarti per ottenere il massimo".

SPORTAL.IT | 29-05-2018 09:10