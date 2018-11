Dovizioso: "Dobbiamo capire cosa è successo"

Andrea Dovizioso, sesto in Malesia, commenta così la sua corsa: "Devo ammettere che oggi sono deluso perché non sono riuscito a fare la gara che mi aspettavo ed ho sofferto molto per la mancanza di grip. Come avevo detto giovedì, speravo in una gara sull’asciutto perché eravamo sempre andati forte in prova in queste condizioni, ma oggi ho fatto davvero fatica e quindi adesso dovremo capire bene cosa è successo".

"Alla fine, grazie all’errore di Rossi, siamo riusciti a portare a casa la seconda posizione in classifica sia nel campionato piloti che in quello costruttori, e sono contento di questo risultato anche se quest’anno non siamo riusciti a contrastare veramente Marquez", sono le parole riportate da Motorsport.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 10:10