Dovizioso: "E' il tracciato più duro"

Andrea Dovizioso presenta così il Gran Premio d'Australia a Phillip Island: "Sulla carta questo è il tracciato più difficile dei tre Gp prima di Valencia, ma l'anno scorso ho chiuso terzo e voglio ripartire da questo dato. Meteo? A Phillip Island è sempre così, con la pioggia e il freddo può accadere tutto".

La lotta per il secondo posto: "In Giappone ho aumentato il distacco sugli inseguitori diretti, ma non posso rilassarmi se voglio raggiungere il traguardo. Per cui devo cercare di ottenere il massimo".

SPORTAL.IT | 23-10-2019 13:07