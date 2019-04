Dovizioso: "Ecco perché Bautista va così forte"

La Ducati si gode l'ottimo inizio di stagione in MotoGp e Superbike: nella classe regina del motomondiale Dovizioso è in testa alla classifica generale, mentre in Sbk Bautista ha dominato i primi round del Mondiale, infliggendo distacchi abissali agli avversari. Il forlivese ha spiegato che dietro il successo di Bautista c'è stato un grande lavoro di preparazione mentale: "Bautista sta facendo qualcosa di eccezionale, ma non è una cosa nuova per me, perché ci ho corso contro in 125cc, in 250cc ed un sacco di anni in MotoGP. Lo conosco bene e penso che nella sua carriera non abbia mai concretizzato troppo in relazione a quanto è forte", le parole riportate da Motorsport.

A 34 anni, Bautista sembra aver trovato il suo posto: "Quest'anno ha trovato una Ducati molto forte, ma avendo il manager in comune con lui so su che cosa ha lavorato, su cosa è migliorato, quindi si trova in una situazione personale migliore rispetto al passato, perché è riuscito a migliore alcune sue lacune. Per questo non sono così sorpreso", ha concluso Dovizioso.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 11:13