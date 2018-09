Dovizioso: "Ero in trance, ho goduto"

Andrea Dovizioso è raggiante dopo la vittoria a Misano. "Avevo una mia strategia, ma non puoi mai sapere con queste gomme cosa possono fare gli avversari. Ho fatto tutto giusto, ho passato Jorge e non ho spinto subito, ho gestito, ho fatto un po' di prove. Poi è stato bellissimo, ho fatto un piccolo strappo, sono entrato in trance: funzionava tutto benissimo, non forzavo troppo".

"Stiamo migliorando, abbiamo amalgamato il tutto, oggi ho goduto, tutta la gara. Nel finale ho visto Jorge che stava arrivando, ma avevo le mie carte e l'ho messo in crisi, e poi forse è caduto per quello, anche se non ho visto l'errore che ha fatto. Alla fine ho urlato tutto il giro, avevo l'adrenalina a mille".

SPORTAL.IT | 09-09-2018 15:35