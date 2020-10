Dovizioso esplode: "Così non puoi pensare a nulla"

Andrea Dovizioso, 17esimo nelle qualifiche del Gran Premio di Teruel, è molto scocciato dopo le prove: “Mi girano, i nostri rivali sono cresciuti e noi no. Abbiamo sempre gli stessi problemi soprattutto di grip con la gomma al massimo angolo di piega e per la gara”.

“È facile dire esattamente dove perdo, ma è difficile capire dove guadagno. Il punto è che con questa velocità non puoi pensare al titolo. È anche inutile sprecare energia per cercare di pensare a una strategia: se non abbiamo potenza da sfruttare non puoi pensare al campionato. Per noi la situazione non è sotto controllo, possiamo solo cercare di fare il possibile giocando con il setup, ma ci servirebbero dei grossi cambiamenti che in un week end di gara non possiamo operare”.

