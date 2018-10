Dovizioso: "Faccio la gara su Valentino Rossi"

Il nono posto in griglia di partenza non può far felice il centauro della Ducati Andrea Dovizioso, che domenica scatterà dalla terza fila: "La mia qualifica è andata decisamente male perché non sono riuscito a fare il tempo al momento giusto. Peccato perché la pioggia, anche se leggera, ci ha disturbato durante tutte le Q2, e adesso dovremo partire dalla terza fila. Durante il weekend abbiamo avuto un po’ di alti e bassi ma come velocità non siamo messi male. Domani cercherò di recuperare subito qualche posizione e poi vedremo. La gara è molto lunga e dovremo capire quanto possiamo spingere per gestire al meglio il consumo delle gomme e provare a portare a casa un buon risultato".

Rossi, suo avversario per il secondo posto nel campionato, scatterà con lui dalla terza fila: "La pista è buona per Valentino Rossi, l’ho visto meglio oggi pomeriggio e sarà veloce fino alla fine. Dobbiamo tenerlo d’occhio e fare la gara su di lui, perché è uno dei tracciati che più si avvicinano alle sue caratteristiche", sono le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 27-10-2018 11:10