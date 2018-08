Dovizioso feroce con Lorenzo e Ducati

Andrea Dovizioso torna a parlare dell’esperienza di Jorge Lorenzo con la Ducati e lo fa con ‘Marca’, quotidiano spagnolo. Nel corso dell’intervista gli ricordano alcune sue affermazioni: una su tutte, quella secondo cui il metodo di lavoro del maiorchino non era quello giusto per vincere sulla ‘Rossa’.

"Lorenzo ha vinto due gare – puntualizza il forlivese -. Vincere due gare non risolve il problema di un anno e mezzo: se qualcuno pensa il contrario lo faccia pure. Però Lorenzo non è stato ingaggiato per vincere due Gran premi, per cui non cambio idea. E non so se avrebbe fatto bene a restare in Ducati, andare in Honda, come ha deciso di fare, o andare altrove".

"In questo momento il Mondiale può perderlo Marc Marquez soltanto: sta facendo la differenza ed è per questo che ha tanti punti di vantaggio sugli inseguitori. Però ci sono ancora tanti punti a disposizione e il nostro sport è condizionato da milioni di fattori" aggiunge il centauro della Casa di Borgo Panigale.

