Dovizioso ha buone sensazioni

Più che il piazzamento, nel primo giorno di test MotoGp a Losail ad Andrea Dovizioso interessava trovare il feeling giusto con la sua Ducati a ormai due settimane dall’inizio del Mondiale, fissato per il 10 marzo proprio a Losail, dove il pilota forlivese ha ottenuto nelle ultime due stagioni un secondo e un primo posto.

Il bilancio allora è positivo ben oltre il terzo posto finale: “Sono contento per com’è andata questa prima giornata perché abbiamo trovato immediatamente un buon feeling con la pista, che non era particolarmente gommata, ma comunque pulita, e siamo riusciti fin da subito a girare con dei buoni tempi”.

Le distanze tra i piloti al momento sono ridotte: “Siamo tutti abbastanza vicini e quindi le posizioni in classifica non sono particolarmente indicative – ha concluso Dovi – ma quello che conta è che le mie sensazioni in sella sono buone. Abbiamo rispettato il nostro programma, riuscendo a provare un paio di soluzioni di set-up”.



SPORTAL.IT | 23-02-2019 23:30