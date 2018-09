Dovizioso: "I dettagli faranno la differenza"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso a Sky ha analizzato il suo quarto tempo nelle prove ufficiali del Gran Premio di San Marino: "Tutto sommato è stata una giornata produttiva, sia questa mattina che oggi pomeriggio. Nelle qualifiche purtroppo non sono riuscito a fare un giro perfetto perché mi è mancata un po' di fluidità. Peccato perché la mia moto era veloce e quindi si poteva fare meglio. Però per domani siamo messi bene come passo e siamo nel gruppetto di testa".

"Come spesso accade, saranno i dettagli a fare la differenza perché ci sono almeno quattro o cinque piloti che possono giocarsi il podio e la vittoria domani", conclude il campione forlivese.

SPORTAL.IT | 08-09-2018 19:20