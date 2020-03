Dovizioso: "Il rinvio agevola Marquez"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso ha parlato del rinvio a data da destinarsi dei Gran Premi di Qatar e Thailandia, che avrebbero dovuto aprire la stagione. "A me questa cosa fa proprio strano. Credo di avere il record di presenze consecutive, da quando corro nel Mondiale non ho mai saltato un evento (in tutto 313 gare, ndr). E va bene che è per forza maggiore, ma per me nella testa questa resta una gara saltata", sono le parole del forlivese alla Gazzetta dello Sport..

Secondo Dovizioso il rinvio "sicuramente aiuta Marquez, che sta recuperando dall’operazione alla spalla e adesso avrà un po’ più di respiro. Adesso abbiamo davanti almeno un mese intero".

La gara in Qatar è stata spesso favorevole alla Ducati: "Il Qatar per noi è stato spesso una bella situazione. una pista che siamo sempre riusciti a sfruttar. Anche quest’anno in tanti nei test avevano dimostrato di essere competitivi, ma noi c’eravamo, ero pronto a lottare per vincere…".

SPORTAL.IT | 03-03-2020 15:17