Dovizioso lancia l'allarme gomme

Andrea Dovizioso a Sky ha analizzato così il suo quarto posto nel Gran Premio d'Olanda.

"Bicchiere mezzo pieno. Gara pazza, difficilissima per tutti, ma non così divertente per chi c'era dentro… Non sono contento del tutto purtroppo. Secondo me abbiamo fatto un buono step questo weekend, sono riuscito a mettermi nella posizione giusta durante la gara, abbiamo le nostre carte da giocare, ma allo stesso tempo abbiamo problemi a valutare la gomma, dobbiamo migliorare molto qui. Non riusciamo a gestirle al meglio".

"Non avevo più trazione nel finale, peccato per il quarto posto. Non riusciamo a dire la nostra nel finale, peccato".

SPORTAL.IT | 01-07-2018 15:45