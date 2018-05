Dovizioso: "Lorenzo come Rossi? Non c'entra nulla"

Jorge Lorenzo ha fallito in Ducati come Valentino Rossi? Forse, ma Andrea Dovizioso fa delle distinzioni importanti tra le esperienze dei due rivali nella scuderia di Borgo Panigale.

"Quando Valentino è arrivato in Ducati, la situazione era molto differente e la moto era molto particolare. Non voglio dire che non era competitiva, perché Stoner vinceva le gare, ma era una moto molto lontana da quella che abbiamo oggi in Ducati", sono le parole riportate da Autosport.

"Per questa ragione dobbiamo distinguere la situazione di Valentino da quella di Jorge. La Ducati ora è competitiva, è molto veloce e entrambi i piloti possono fare bene. La moto di allora era diversa, Stoner era l'unico che riusciva a vincere e ad essere veloce".

SPORTAL.IT | 29-05-2018 09:30