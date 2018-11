Dovizioso: "Lorenzo è strano"

Andrea Dovizioso in un'intervista ad Autosport assicura che l'arrivo di Danilo Petrucci al posto di Jorge Lorenzo non cambierà nulla per lui: "Quando è iniziata la stagione l’obiettivo era quello di ottenere il titolo, indipendentemente dal fatto che avevo Jorge accanto a me. L’anno prossimo non cambierà nulla".

In queste due stagioni la convivenza con il centauro maiorchino è stata complicata: "La prima stagione è andata come mi aspettavo: Jorge ha rinforzato molto la mia posizione in Ducati perché ha confermato le mie indicazioni e questo è stato molto positivo. Ogni pilota ha le sue caratteristiche particolari, compreso Jorge. È una persona strana, ha i suoi punti di forza e difetti, come tutti".

"Quest’anno non è stato facile perché quando ha iniziato ad andare veloce, l’atmosfera nel box era più tesa, come è normale quando hai due piloti che lottano per la vittoria… Perdere una battaglia contro Marc è diverso da perdere contro Lorenzo. Molte persone lavorano per entrambi e ciò che fai ha un effetto su di loro".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 10:20