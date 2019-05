Dovizioso: "Marquez avanti di poco"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso analizza il secondo posto conquistato a Le Mans ai microfoni di Sky. "Prima della gara non avevamo un gran feeling, ma sapevamo di essere nel gruppo, e sono contento della gestione della gara. Non basta ancora, Marc e Honda sono più forti anche se di poco, dobbiamo capire dove dobbiamo migliorare per raggiungerli. E' più forte, sta davanti e fa il passo, cosa che in passato accadeva raramente. Se vogliamo lottare con lui dobbiamo fare uno step in avanti. Non sono così contento: ero veloce ma non così veloce come mi aspettavo. Dobbiamo capire se abbiamo del margine".

Il duello con Petrucci: "E' stato bravo a non fare cose da matto, ci ha provato, un secondo, terzo e quarto per la Ducati è molto positivo".

Il Mugello: "Mi aspetto un Marc competitivo, ma anche le Yamaha. L'obiettivo lì per noi è la vittoria, non ci sono dubbi".

SPORTAL.IT | 19-05-2019 15:21