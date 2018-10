Dovizioso: "Marquez? Dobbiamo inventarci qualcosa"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso ha commentato così la sua caduta a Motegi e il settimo Mondiale vinto da Marquez.

"C'è delusione perché volevamo vincere questa gara. Ma c'è da imparare da un weekend del genere. Bisogna ammettere la realtà, anche questa volta Marquez è riuscito a tirare fuori qualcosa di più, bisogna studiarlo per cercare di essere pronti nel prossimo anno. Sulla velocità ci siamo, ma dobbiamo inventarci qualcosa".

"Complimenti a lui, non aveva una moto da 100 punti di vantaggio rispetto a noi, la differenza l'ha fatta soprattutto lui. Per vincere il Mondiale bisogna battere Marc, e per batterlo bisogna essere perfetti e a volte non basta neanche questo".

SPORTAL.IT | 21-10-2018 08:45