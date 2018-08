Dovizioso: "Marquez? Ecco cosa gli ho detto..."

Pole e vittoria a Brno, secondo posto in prova per due millesimi a Zeltweg. Adesso si può dire, Andrea Dovizioso è tornato. La breve pausa estiva sembra aver fatto rinascere il pilota forlivese della Ducati, che in Austria è andato a un passo dalla storica seconda pole position consecutiva: "Cosa ho detto a Marquez? Bastardo, per due millesimi, ci hai preso gusto…" ha scherzato 'Dovi' al termine delle qualifiche ai microfoni di 'Sky Sport'.

Adesso la gara, tutt’altro che scontata per la Honda, anche se resta l’incognita-gomme: "La scelta delle medie ha funzionato, confesso che ci abbiamo pensato un minuto prima di uscire, ma è andata bene, forse anche perché ha piovuto tanto. Se domani non piovera' comunque sara' meglio, durante le qualifiche e' migliorata la pista. Non sappiamo se la morbida sarebbe stata meglio, comunque e' andata bene".

SPORTAL.IT | 11-08-2018 19:15