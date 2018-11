Dovizioso: "Non abbiamo fatto quasi niente"

Andrea Dovizioso non è particolarmente soddisfatto dopo i primi test a Valencia: "Non abbiamo fatto quasi niente. Siamo partiti abbastanza tardi perché non c’erano le condizioni e anche sull’asciutto poi non c’era grande grip. Comunque abbiamo ricreato la base della moto di quest’anno, visto pure che nel weekend non avevamo avuto asciutto e serviva ricreare la base per fare le comparazioni al meglio. Abbiamo fatto tutta la preparazione per poi iniziare, ma ha cominciato a piovere. Non siamo riusciti a provare la roba nuova".

Il centauro forlivese ha in ogni caso fatto registrare il quarto tempo: "Servono giornate in buone condizioni per fare le comparazioni. Perché ci troviamo in una situazione nella quale le prove che effettuiamo sono rifiniture, non è facile capire le differenze. Inoltre le decisioni che prendi in questi test le porti avanti nella prossima stagione. Anche se siamo a fine anno bisogna essere sul pezzo, facendo le prove nel momento giusto e nel modo giusto. Sono decisioni importanti".

SPORTAL.IT | 20-11-2018 19:35