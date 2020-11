Dovizioso: "Non ha senso correre per correre"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso ai microfoni di Sky ha una volta di più confermato che il suo futuro sarà da tester: “Di base, quando sei un pilota che è abituato a giocarsi il Mondiale, diventare di colpo collaudatore non può essere l’obiettivo. Questa è la realtà per tutti, quindi non può portare delle soddisfazioni personali”.

“Mi ha fatto comunque molto piacere essere cercato da tante Case importanti, sono molto contento di questo. L’obiettivo dal punto di vista del pilota, però, è un’altra cosa”.

“Ho sempre detto, soprattutto in questo momento della mia carriera, correre per correre non è la mia volontà. Rimanere in MotoGP trovando un ‘buco’ a tutti costi non era, e non è, il mio obiettivo, quindi va bene così”.

