Dovizioso: "Non ho feeling"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso non è contento dopo le prove del venerdì al Mugello. "Non va male, ma non ho il feeling che vorrei. È un weekend ancora da scoprire, possono capitare tante cose e non le capisci vedendo solo la lista dei tempi. Puoi avere delle indicazioni, ma ancora non è chiaro chi può stare davanti: il venerdì è indicativo, anche per le prestazioni dei due rookie Bagnaia e Quartararo, ma per la gara non è un parametro sicuro".

"La mia è un’insoddisfazione legata al feeling con la moto, non ai tempi, perché lì non sono messo male, ma sto cercando alcune cose che mi diano più garanzie in chiave gara. Nulla di preoccupante, non voglio stare nel gruppo di testa e fare a pugni, credo solo che si debbano fare le scelte giuste", sono le parole ai microfoni di Sky.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 21:05