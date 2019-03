Dovizioso: "Non me l'aspettavo, feeling era pessimo"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso ha commentato così il suo secondo posto nelle prove ufficiali in Qatar. "Siamo riusciti a migliorare tantissimo rispetto ai test dove il feeling era pessimo. Ma il metodo di lavoro è quello giusto: stare tranquilli e migliorare piano piano. In squadra ci conosciamo bene e sappiamo cosa fare per rimediare una situazione non molto buona".

"In gara bisognerà vedere le condizioni della pista, se ci sarà vento o umido. Sono comunque contentissimo di partire dalla prima fila, perché non me lo sarei mai aspettato dopo i test e sono contento del tempo veloce anche perché ho fatto due errori".

SPORTAL.IT | 09-03-2019 19:35