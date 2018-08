Dovizioso: "Non me l'aspettavo, peccato"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso commenta il suo terzo posto in Austria con l'amaro in bocca: "A metà gara volevo passare Jorge ma staccava forte e non riuscivo proprio a sorpassarlo. Questo mi ha fatto consumare molta gomma e ho dovuto mollare a 10 giri dalla fine. Peccato, abbiamo pagato di più degli altri la scelta della gomma, non me l'aspettavo".

"Non è andata come speravamo, però c'è del positivo, serve per capire altri dettagli per fare ancora meglio. Mi ha sorpreso il sorpasso di Marquez al primo giro, è stato aggressivo e alla fine ha pagato, ha fatto bene", le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 15:10