Dovizioso non si fida delle Yamaha

Ancora attaccato al gas di Jorge Lorenzo. Andrea Dovizioso partecipa al momento d’oro della Ducati, ma anche a Silverstone sarà costretto ad inseguire lo scatenato compagno di squadra, almeno in partenza. Al pilota forlivese non resta che accettare la situazione: “Partire in prima fila è sempre importante, ma la gara sarà dura perché pioverà e c’è un gruppetto di piloti competitivi” ha detto 'Dovi' ai microfoni di 'Sky Sport'.

Tra questi, nonostante il flop in prova, Dovizioso inserisce anche la Yamaha di Viñales, protagonista venerdì: “Maverick va forte, noi abbiamo lavorato bene nel week-end e siamo veloci, ma sull'acqua è tutto un punto interrogativo".

SPORTAL.IT | 25-08-2018 18:30