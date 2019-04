Dovizioso non si illude ad Austin

Andrea Dovizioso alla vigilia della tre giorni della MotoGp ad Austin non si illude: "Il nostro obiettivo in Texas sarà salire sul podio, in un certo senso varrebbe quasi come una vittoria, però dovremo innanzitutto capire come saranno le condizioni del tracciato: lo scorso anno l'asfalto era molto rovinato e spero che la situazione sia un po' migliorata".

"Sappiamo che ogni GP fa storia a sé e quindi dobbiamo restare positivi e concentrati, continuando semplicemente a lavorare così". L'obiettivo è minimizzare i danni: "Anche se il tracciato non è tra i più favorevoli per noi, sono convinto che se riusciremo a migliorare ad ogni turno, come abbiamo fatto a Termas de Río Hondo, saremo competitivi anche in gara, che alla fine è la cosa più importante".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 10:48