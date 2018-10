Dovizioso: "Penalizzati dalla tensione con Lorenzo"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso in un'intervista a Motogp.com si dichiara soddisfatto dei progressi della scuderia di Borgo Panigale in questa stagione: "L'anno scorso ho fatto un grande passo, quest'anno è stato abbastanza simile, ma penso che abbiamo capito qualcosa di più, di importante riguardo alla moto, agli alettoni, alle gomme".

"I nostri avversari adesso ci guardano in modo diverso – continua Dovizioso -. In questo momento siamo uno dei migliori mix tra moto e pilota, difficile dire che sia la moto migliore. Abbiamo alcuni vantaggi rispetto ad altri avversari, ma in altri settori siamo in ritardo. La lotta con Marquez è stata interessante per me, abbiamo capito alcune cose per il futuro, abbiamo le idee chiare su cosa e dove dovremo migliorare".

"Quando hai due piloti in lotta per il campionato è positivo come è successo da Brno, ha creato pressione e questo è positivo per lo sviluppo della moto, ma ha anche creato tensione e questo è il modo migliore per perdere punti. Nel 2019 Honda è la migliore squadra sulla carta, questo è normale, ma non è detto che saranno la squadra più forte".

SPORTAL.IT | 16-10-2018 20:05