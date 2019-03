Dovizioso: "Più competitivo dell'anno scorso qui"

Andrea Dovizioso nella conferenza stampa del Gran Premio d'Argentina si è così espresso sulla prossima gara di MotoGp a Rio Hondo. "Non mi preoccupavo per i punti, non ho trascorso settimane strane. La vittoria è stata il coronamento di un grande weekend, sono soddisfatto".

"Mi aspetto di essere più competitivo dell'anno scorso qui, anche se questo è uno strano GP, il meteo complica spesso i piani dei team. Suzuki e Honda potranno fare molto bene qui, anche la Yamaha di solito su questo tracciato è veloce, quindi potrà succedere di tutto".

SPORTAL.IT | 28-03-2019 16:55