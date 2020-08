MotoGp, Dovizioso: prende quota l’ipotesi Aprilia

Sabato è arrivato l’annuncio che Andrea Dovizioso, nel 2021, non correrà nel Motomondiale con la Ducati. Domenica il romagnolo ha messo tutti in fila nel Gran premio d’Austria rilanciandosi alla grande nella classifica della classe regina.

Lunedì, al confronto, è una giornata tranquillissima, ideale per parlare di cascomercato. Prende quota l’ipotesi Aprilia per il classe 1986, con Aleix Espargarò che dividerebbe con lui il box e che si è già detto felice qualora la trattativa dovesse andare a buon fine. La Ktm intanto si è chiamata fuori, almeno a parole, ricordando di avere già quattro piloti per il prossimo anno.

Per Dovi sarebbe un ritorno: proprio con la casa di Noale fece il suo esordio nel Mondiale 125 nel lontano 2001. Vent’anni dopo le strade potrebbero di nuovo incrociarsi.

OMNISPORT | 17-08-2020 18:45