Dovizioso resta fuori, tra l’altro scavalcato in extremis dal compagno di squadra Danilo Petrucci: Davide Tardozzi affranto, come documentato dalle immagini tv.

La mancata qualificazione alla Q1 del romagnolo non è stata apprezzata in casa Ducati: il vice-campione del mondo ad Austin è atteso da un Gran premio in salita.



SPORTAL.IT | 13-04-2019 22:32