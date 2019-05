Dovizioso risponde a Dall'Igna: "Honda meglio di noi"

"I secondi posti servono a poco": Gigi Dall'Igna con questa frase aveva gelato il clima nel box Ducati dopo il Gran Premio di Le Mans, che Dovizioso e Petrucci hanno chiuso dietro al dominatore Marquez.

Andrea Dovizioso a Motorsport ha replicato così al general manager: "In questo momento non ho carte che mi permettano di giocare contro Marc. Senza di lui avrei già vinto due mondiali… ma è lì e dobbiamo studiare quello che non funziona come vorremmo. Marc sa gestire tutte le gare e vincerle in qualsiasi condizione. Noi andiamo bene, ma non abbastanza per combatterlo".

Secondo il forlivese, "la Honda ha fatto più progressi di quanto abbiamo fatto noi in inverno. E Marc è l’unico che può sfruttarla al meglio".

