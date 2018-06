Dovizioso: "Sbagliata la gomma"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso commenta il suo secondo posto al Mugello: "Non sono contento al 100% perché credo che abbiamo sbagliato la scelta della gomma anteriore, non ho potuto spingere dal primo giro, non potevo stare con Jorge. Weekend difficile e andiamo a casa con 20 punti, il campionato è migliore, una doppietta al Mugello è ottima".

"Sono punti importantissimi, erano la priorità. Peccato per la scelta della gomma dura davanti, è stata sbagliata perché avevamo poco grip e non riuscivamo ad attaccare. Faccio i complimenti a Lorenzo che ha azzeccato tutto, peccato perché sapevo di potermela giocare".

SPORTAL.IT | 03-06-2018 16:25