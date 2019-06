Dovizioso scagiona Marquez

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso ha smorzato le polemiche dopo la "furbata" di Marquez nelle prove ufficiali al Mugello: "Ho fatto fare il tempo a Marc, ma che lui sia primo o terzo cambia poco. Lui il tempo lo fa, mentre io ero dodicesimo in quel momento con la gomma media e non avevo fatto un buon giro a causa di quel suo sorpasso. Io dovevo fare il tempo a tutti i costi e non volevo mettere il mio giro nelle mani degli altri. Lui ha fatto un tempo esagerato".

La strategia del catalano è lecita: "Non è una questione di riuscire ad azzeccare la strategia giusta. Lui è veramente forte su molti aspetti, soprattutto quando deve giocare con gli altri. Credo che dopo la metà del mio ultimo giro lui non fosse vicino a me, ma è riuscito ad avvicinarsi ed a mettersi nella posizione giusta per sfruttare la scia. Altri nella sua stessa situazione a metà giro non ci sarebbero riusciti. Lui sfrutta questa sua forza".

SPORTAL.IT | 02-06-2019 10:09