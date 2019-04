Dovizioso si gode la leadership

Andrea Dovizioso analizza così il suo quarto posto ad Austin: "Ho perso troppi secondi nei primi giri. Non avevo il passo, si stava mettendo male, ma sono stato tranquillo, mi sono messo dietro a Morbidelli e ho portato a casa il massimo. Piano piano ho ripreso feeling, ho incominciato a crederci. E' stata una gara molto faticosa, ma alla fine siamo stati veloci in una pista che non ci ha favorito in passato".

"Andiamo a Jerez da primi in classifica, non male. Mi sento più competitivo e sono molto felice. Quest'anno non c'è solo Marc, ma anche Valentino e Rins, sarà più complicato".

SPORTAL.IT | 14-04-2019 22:49