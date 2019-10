Dovizioso: "Siamo troppo lontani"

Andrea Dovizioso, quarto a Buriram, ha commentato amaramente la sua gara in Thailandia: "Undici secondi di svantaggio sono pesanti, abbiamo lavorato ma questo è il duro risultato. Siamo migliorati durante il week-end ma non a sufficienza, ci abbiam creduto ma da subito ci siamo allontanati. Siamo rimasti costanti, ho gestito gli altri piloti ma davanti andavano troppo forte. Dobbiamo migliorare su certi aspetti, abbiamo le nostre caratteristiche ma ogni anno la MotoGp cambia parecchio per tutti. Le gomme sono diverse, nessuno gestisce più e dunque ci siamo trovati in situazioni diverse. Stiamo cercando di adeguarci, ma Marquez ha fatto la differenza".

Marquez ha vinto di nuovo il titolo: "Quando c’è un gap, non si può far nulla. Quello che abbiamo ce l’hanno tutti, dobbiamo adeguarci a queste gomme e bisogna migliorare. Il risultato è quello che conta a fine gara, così come il gap: undici secondi sono complicati da mandare giù. Le gomme Michelin? Non è possibile avere una risposta. Gli ingegneri stanno provando a studiare e a guardare nel dettaglio cosa non va. Ma queste gomme le hanno tutti ed è un problema con il quale anche altri hanno lavorato. Dobbiamo migliorare“.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 11:35