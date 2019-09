Dovizioso: "Sono veramente inc...ato"

Andrea Dovizioso non nasconde la sua stizza per il decimo tempo nelle qualifiche del Gp di Aragon: "Assolutamente non sono soddisfatto della decima posizione, come Misano sarebbe stato importante partire nelle prime due file e qua abbiamo le nostre chance a differenza di Misano. Ho fatto un errore alla 12, peccato, davvero peccato, fa veramente incazzare stavolta, avevamo bisogno di questa posizione, dobbiamo continuare a lavorare domani nel warm up e fare una buona partenza, questo ci condizionerà sicuramente la gara".

"Recuperare è molto difficile, ma credo e spero di avere il passo per fare il podio quindi devo risucire a mettermi nella posizione giusta", sono le sue parole a Sky.

La difficoltà Ducati: "Soprattutto in queste ultime due piste il grip è poco, anche gli altri sono andati più piano dell’anno scorso, quindi forse c’è qualcosa, o la pista o le gomme, e questo influenza più a noi, devi adattarti tanto nella guida, non puoi forzare, di traverso quando fai slide con le Michelin non vai avanti, devi farne meno possibile e accelerare in trazione e stiamo facendo fatica".

SPORTAL.IT | 21-09-2019 16:33