Dovizioso spiega la sua vittoria

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso commenta così il successo a Valencia. "Nella prima parte sono riuscito a star tranquillo e a riprendere Rins. Solo che Valentino andava molto più forte. Ho cercato di non spingere, la pista peggiorava e non ho sbagliato", le sue parole a Sky.

"Durante la sospensione siamo riusciti a fare un piccolo cambiamento sulla moto, avevamo visto che Valentino andava molto più veloce in frenata e negli inserimenti, io non riuscivo perché non avevo grip dietro per poterlo fare. Questo mi ha permesso di spingere di più un po' dietro in frenata, e di mettere in crisi gli altri".

"Quando conosci la tua moto, certe cose le conosci e sai dove cambiare, io mi fido del mio team e abbiamo fatto la differenza. Abbiamo chiuso bene? E' stato un anno stranissimo, con tanti alti e bassi, ma sono contento di come è andata la stagione, perché siamo molto competitivi, sono molto soddisfatto pensando al prossimo anno".

SPORTAL.IT | 18-11-2018 16:20