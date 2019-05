Dovizioso sprona la Ducati: "Così non basta"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso dopo le prove di Jerez si è espresso così: "Sapevo che non ci sarebbe stato nulla di grosso da provare. Ho lavorato su assetti estremi. Rivedendo la gara avrei dovuto fare qualcosa di diverso. La nostra base è buona, ma non basta. Non possiamo perdere altri punti preziosi, dopo due quarti posti. Vogliamo e possiamo giocarcela di più", ha dichiarato ai microfoni di Sky.

"I test post-gara sono sempre utili, perché ci consentono di lavorare senza pressione e valutare alcune modifiche che solitamente non possiamo provare durante il weekend di gara, dove il tempo è limitato. Pur non avendo novità tecniche particolari a nostra disposizione, abbiamo lavorato su diversi dettagli, sia a livello di elettronica che di assetto, per capire in maniera più approfondita come questi cambino il comportamento della moto, ed abbiamo raccolto indicazioni utili che possiamo utilizzare su qualsiasi tracciato da qui in poi. Inoltre abbiamo provato anche un’evoluzione di pneumatico medio, con buoni riscontri. Si può sempre migliorare, sia a livello di guida che di pacchetto tecnico".

