Dovizioso striglia la Ducati: "Servono soluzioni"

Sedici secondi da Marquez, quinto posto in Germania. Andrea Dovizioso ai microfoni di Sky si esprime così dopo il Gp al Sachsenring: "Siamo sempre al limite, il lato positivo è che nonostante i 58 punti di distacco il gap non è ampio come quello dell'anno scorso, non è così male. Il lato negativo è la velocità che abbiamo adesso. In questo momento non abbiamo velocità in confronto agli altri, è una situazione preoccupante, dobbiamo trovare delle soluzioni".

"Oltre a Marquez ci sono altri piloti molto più competitivi dell'anno scorso. Non possiamo impensierire Marquez così. La moto non è cambiata, l'unica differenza è che gli altri sono più veloci: se gli altri alzano l'asticella noi andiamo in difficoltà. Non è il Sachsenring il problema. Probabilmente in altre piste potremmo lottare per la vittoria, ma così non basta. L'impegno non manca da parte della Ducati, ma dobbiamo focalizzarci sulle curve, siamo troppo lenti nella velocità a centro curva, è da tempo che lo diciamo".

SPORTAL.IT | 07-07-2019 15:43